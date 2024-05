ENAV, assemblea approva bilancio 2023 e dividendo di 0,23 euro

ENAV

(Teleborsa) - L'di, società che gestisce il traffico aereo civile in Italia e quotata su Euronext Milan, ha approvato il2023 e di distribuire unpari a 124,5 milioni di euro, corrispondenti a 0,23 euro per azione. Il dividendo verrà posto in pagamento il 29 maggio 2024 con data stacco cedola il 27 maggio 2024 e record date il 28 maggio 2024.Tra le altre cose, i soci hanno approvato la Relazione sulla politica die sui compensi corrisposti, deliberato il conferimento dell’incarico didei conti per gli anni 2025-2033 a PricewaterhouseCoopers, deliberato di approvare la modifica dello Statuto sociale prevedendo la possibilità di intervento degli aventi diritto in assemblea mediante il