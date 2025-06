Piazza Affari, i dividendi del 23 giugno 2025

Acea

Ariston Holding

Carel Industries

Digitouch

Enav

Hera

Iren

Leonardo

Mare Engineering Group

Mfe A

Mfe B

OVS

Pirelli & C

Poste Italiane

Promotica

Simone

Snam

Stmicroelectronics

Tamburi

Terna

(Teleborsa) - il 23 giugno 2025 in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:ISIN: IT0001207098Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,95 EURData di pagamento: 25/06/2025ISIN: NL0015000N33Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,08 EURData di pagamento: 25/06/2025ISIN: IT0005331019Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,165 EURData di pagamento: 25/06/2025ISIN: IT0005089476Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,03 EURData di pagamento: 25/06/2025ISIN: IT0005176406Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,27 EURData di pagamento: 25/06/2025ISIN: IT0001250932Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,15 EURData di pagamento: 25/06/2025ISIN: IT0003027817Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1283 EURData di pagamento: 25/06/2025ISIN: IT0003856405Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,52 EURData di pagamento: 25/06/2025ISIN: IT0005588626Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,02 EURData di pagamento: 25/06/2025ISIN: IT0005588626Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,017 EURData di pagamento: 25/06/2025ISIN: NL0015001OI1Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,27 EURData di pagamento: 25/06/2025ISIN: NL0015001OJ9Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,27 EURData di pagamento: 25/06/2025ISIN: IT0005043507Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,11 EURData di pagamento: 25/06/2025ISIN: IT0005278236Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,25 EURData di pagamento: 25/06/2025ISIN: IT0003796171Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,75 EURData di pagamento: 25/06/2025ISIN: IT0005425365Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,09 EURData di pagamento: 25/06/2025ISIN: IT0005573123Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,01 EURData di pagamento: 25/06/2025ISIN: IT0003153415Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1743 EURData di pagamento: 25/06/2025ISIN: NL0000226223Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,09 USDData di pagamento: 25/06/2025ISIN: IT0003153621Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,16 EURData di pagamento: 25/06/2025ISIN: IT0003242622Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,277 EURData di pagamento: 25/06/2025