Piazza Affari, i dividendi del 13 maggio 2024

(Teleborsa) - il 13 maggio 2024 in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:ISIN: IT0005495335Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,0285 EURData di pagamento: 15/05/2024ISIN: IT0001128047Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 1,8 EURData di pagamento: 15/05/2024ISIN: IT0005246191Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 1,25 EURData di pagamento: 15/05/2024ISIN: IT0003121677Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,45 EURData di pagamento: 15/05/2024ISIN: IT0005285942Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,09 EURData di pagamento: 15/05/2024ISIN: IT0001463063Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,17 EURData di pagamento: 15/05/2024ISIN: IT0005351504Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,15 EURData di pagamento: 15/05/2024ISIN: IT0005337107Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,05 EURData di pagamento: 15/05/2024ISIN: IT0005335754Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,1592 EURData di pagamento: 15/05/2024ISIN: IT0005416281Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,2 EURData di pagamento: 15/05/2024ISIN: IT0005460016Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,26 EURData di pagamento: 15/05/2024ISIN: IT0005555468Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,2668 EURData di pagamento: 15/05/2024ISIN: IT0004376858Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,2 EURData di pagamento: 15/05/2024ISIN: IT0005138703Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,6 EURData di pagamento: 15/05/2024ISIN: IT0005466963Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,09 EURData di pagamento: 15/05/2024ISIN: IT0001017851Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 1 EURData di pagamento: 15/05/2024ISIN: IT0005521551Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,042 EURData di pagamento: 15/05/2024ISIN: IT0005388266Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,55 EURData di pagamento: 15/05/2024ISIN: IT0004171440Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,75 EURData di pagamento: 15/05/2024