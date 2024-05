Social network, Commissione Ue apre indagine su Meta: si temono effetti negativi sui bambini

Meta

(Teleborsa) - Laha avviato un procedimento formale per valutare se, fornitore di, possa aver violato la legge sui servizi digitali in settori connessi alla protezione dei minori. La Commissione, si legge in una nota, teme che i sistemi di Facebook e Instagram, compresi i loro algoritmi, possano stimolareneie creare i cosiddetti effetti di "", cioè il mantenimento dell'utente in un loop di contenuti da cui fa sempre più fatica a uscire. La Commissione è inoltre preoccupata per i metodi di garanzia e verifica dell'età messi in atto da Meta."Oggi stiamo compiendo un altro passo per garantire la sicurezza dei giovani utenti online. Con la legge sui servizi digitali abbiamo stabilito norme che possono proteggere i minori quando interagiscono online. Temiamo che Facebook e Instagram possano stimolare la dipendenza comportamentale e che i metodi di verifica dell'età messi in atto da Meta sui loro servizi non siano adeguati e che ora proseguiranno un'indagine approfondita. Vogliamo proteggere la salute mentale e fisica dei giovani", ha dichiarato, vicepresidente esecutiva per Un’Europa pronta per l'era digitale"Oggi abbiamo avviato un procedimento formale nei confronti di Meta. Non siamo convinti di aver fatto abbastanza per rispettare gli obblighi della legge sui servizi digitali al fine di attenuare i rischi di effetti negativi per la salute fisica e mentale dei giovani europei sulle sue piattaforme Facebook e Instagram – ha aggiunto, commissario per il Mercato interno –. Ora esamineremo in modo approfondito i potenziali effetti di dipendenza e di "buco del coniglio" delle piattaforme, l'efficacia dei loro strumenti di verifica dell'età e il livello di privacy offerto ai minori nel funzionamento dei sistemi di raccomandazione. Stiamo facendo tutto il possibile per proteggere i nostri figli"."Vogliamo che gli adolescenti abbiano esperienze online sicure e adatte alla loro età –attraverso un–. Per questo nell’ultimo decennio abbiamo sviluppato oltre 50 strumenti e policy pensate proprio per proteggerli. Questa è una sfida che tutto il settore si trova ad affrontare e siamo pronti a condividere maggiori dettagli sul nostro lavoro con la Commissione Europea".