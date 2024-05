Durigon: AI non mi fa paura, utile per sicurezza lavoro

(Teleborsa) -A dirlo in occasione della 15esima edizione del Festival del lavoro in corso a Firenze, il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, in videocollegamento con la Fortezza da Basso. "Anzi penso sia unDurigon ha anche proposto"L'intelligenza artificiale deve non solo creare produzione ma dare la possibilità di sicurezza sul lavoro che è determinante. Io provo rabbia perché muoiono ancora tantissime persone però sono anni che vediamo questi numeri, occorre cambiare cultura e se ci possiamo fare aiutarSu ITA - "Sappiamo cosa abbiamo passato con Alitalia e la ricollocazione dei lavoratori.