Energia, Orsini: subito sperimentazione nucleare in Italia

(Teleborsa) - Il presidente di Confindustria,, ha sottolineato la necessità di "mettere subito a terra, in, anche la sperimentazione del nucleare in Italia". Nel suo intervento all'assemblea annuale dinella Comunità di San Patrignano nel riminese, Orsini ha dichiarato che "è logico che la via è il nucleare". "Abbiamo chiesto una responsabilità sociale da parte di tutti, dai media a tutte le parti che hanno necessità di energia – ha aggiunto –. Per nucleare non si intende più la centrale di vecchia generazione con i vecchi camini di una volta. È ovvio che i" sono la soluzione a cui stanno lavorando già diverse industrie.Orsini ha parlato anche di. Per affrontare il problema urgente degli incidenti sui posti di lavoro "stiamo dialogando con i sindacati: presto avremo un ulteriore incontro, perché io credo che solo col dialogo si ottengono cose", ha dichiarato. Sulle questioni che riguardano la sicurezza nel mondo del lavoro "industria e sindacato devono stare insieme e poi portare le proposte al governo", ha aggiunto."Per glisul posto di lavoro – ha spiegato Orsini – non possiamo non ragionare insieme col mondo dei sindacato. È sbagliato partire" a ragionare su questo "da una narrazione 'post', a incidente avvenuto; dobbiamo partire da una narrazione e dalla formazione per prevenire gli incidenti". Ecco perché "abbiamo bisogno di formare le, su quello dobbiamo investire e dobbiamo investire sui, altro tema per noi è fondamentale".