Sostenibilità, al Polo Logistica del Gruppo FS due Merit Award SGS per il Sistema di Gestione Integrato

(Teleborsa) - Mercitalia Logistics e Mercitalia Intermodal (Polo Logistica del Gruppo FS) hanno ricevuto dueper aver adottato un Sistema di Gestione Integrato (SGI) per la Sicurezza del Lavoro, per l'Ambiente e per la Qualità. Il Merit Award, rilasciato da SGS, è il Certificato d'Eccellenza destinato alle aziende che si sono contraddistinte per aver integrato i tre sistemi in un'unica gestione operativa, in conformità agli standard ISO 9001 per la Qualità, ISO 140001 per la gestione ambientale e ISO 45001 per la salute e sicurezza sul lavoro. La consegna è avvenuta nell'ambito della fiera Green Logistics Expo di Padova."Il Sistema di Gestione Integrato è stato implementato allo scopo di garantire la soddisfazione dei nostri clienti ed il raggiungimento degli obiettivi aziendali, la minimizzazione degli impatti ambientali e la salute e la sicurezza dei nostri stakeholders – ha dichiarato–. Questo a conferma dell'impegno quotidiano del Polo nell'attuazione di un processo di miglioramento continuo in chiave green, confermandosi protagonista nel panorama ferroviario merci europeo"."Siamo lieti di poter rilasciare a Mercitalia Logistics e Mercitalia Intermodal questo importante riconoscimento. Il tema della Logistica Green è la chiave per un futuro aziendale sostenibile e profittevole" ha concluso