Oro al nuovo record, prezzi oltre 2.450 dollari l'oncia

(Teleborsa) - L'oro aggiorna i suoi record e si porta poco oltre i 2.450 dollari l'oncia.Il metallo prezioso, con consegna giugno, considerato una copertura contro l'inflazione e l'incertezza, durante gli scambi in Asia, ha toccato un minimo di 2.421 dollari l'oncia, fino al nuovo primato di 2.451 dollari.I nuovi massimi segnati dall'oro trovano assist dall’aumento delle tensioni in Medio Oriente, dopo la notizia della, in seguito a un incidente in elicottero, che alimentano nuove incognite sul futuro della Regione. A favorire la corsa dell'oro, contribuisce anche la rinnovata fiducia dei mercati nella, di Jerome Powell di tagliare i tassi nel corso del 2024.