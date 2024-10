BlackRock, AUM record a 11,5 trilioni di dollari. Terzo trimestre batte attese

BlackRock

(Teleborsa) -, il più grande asset manager al mondo, ha registrato undi 1,715 miliardi di dollari, o 11,46 dollari per azione, nel terzo trimestre del 2024, in aumento del 4% rispetto agli 1,642 miliardi di dollari, o 10,91 per azione (+5%), dello stesso periodo del 2023. Lesono cresciute del 15% a 5,197 miliardi di dollari. Le attese degli analisti, secondo dati LSEG, erano per un utile per azione di 10,33 dollari su ricavi per 5,01 miliardi di dollari.Gli(AUM) si sono attestati a 11,47 trilioni di dollari, nuovo record, in aumento del 26% rispetto ai 9,10 trilioni di dollari di un anno fa.- ha commentato il- Le attività che gestiamo per conto dei nostri clienti hanno raggiunto un nuovo massimo, chiudendo il terzo trimestre a 11,5 trilioni di dollari, dopo essere cresciute di 2,4 trilioni negli ultimi dodici mesi. In quel periodo, i clienti hanno affidato a BlackRock 456 miliardi di afflussi netti, tra cui un record di 221 miliardi nel terzo trimestre. La crescita organica delle commissioni di base del terzo trimestre del 5% e la crescita dell'ACV dei servizi tecnologici del 15% sono entrambe ai massimi pluriennali"."Stiamoper offrire una crescita redditizia - ha aggiunto - I ricavi trimestrali e il reddito operativo hanno entrambi stabilito nuovi record, rispettivamente in aumento del 15% e del 26% anno su anno. Il nostro margine operativo del 45,8% è aumentato di 350 punti base".Gli afflussi netti totali nel trimestre sono stati di 221 miliardi di dollari, mentre gli afflussi netti a lungo termine sono stati di 160 miliardi di dollari. Se si analizzano gli afflussi per, +28 miliardi arrivano dalla gestione attiva, +132 miliardi da indici e ETF, +61 miliardi dal Cash management.Con riguardo alle prime due tipologie, se si scorporano per, +74 miliardi sono in Equity, +63 miliardi in Fixed income, +18 miliardi in Multi-asset e +5 in Alternatives.