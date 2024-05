AI, produttività cinque volte superiore nei settori che la utilizzano di più

(Teleborsa) - I settori con una maggiore penetrazione dell’stanno sperimentando una crescita della produttività del lavoro quasi cinque volte superiore (4.8x) rispetto agli altri settori, è quanto emerge dalla ricerca. Mentre si discute sull'impatto della tecnologia, le prospettive sull’implementazione dell’AI su larga scala offrono indicazioni positive per aziende e lavoratori nei settori più esposti all'AI e per l'economia globale.Secondo l’analisi di PwC, che ha esaminato oltre mezzo miliardo di annunci di lavoro provenienti da 15 paesi diversi, l'AI contribuirà a risolvere le principali sfide economiche globali, aiutando le economie nazionali ad uscire dall’attuale contesto di bassa crescita di produttività e favorendo, invece, lo sviluppo economico. Entro il 2023, l'AI contribuirà conall'economia globale e potrebbe aumentare il PIL nelle economie locali fino al 26%. L’aumento della, inoltre, porterebbe benefici indiretti sul miglioramento della ricchezza sociale aggregata e sugli standard di vita degli individui.Per quanto riguarda il, lo studio evidenzia che il numero di annunci lavorativi che richiedono competenze specifiche nell’Intelligenza Artificiale è aumentato significativamente: per ogni offerta di lavoro che richiedeva competenze specialistiche in AI nel 2012 oggi ce ne sono sette. I risultati mostrano anche l'legate a queste professioni che richiedono competenze in AI: in alcuni mercati è previsto unmedio fino al 25%.Dal 2016, ben prima cheportasse nuova attenzione sul potenziale dell’AI, le offerte di lavoro nell’AI crescono 3,5 volte più velocemente rispetto agli altri lavori.La diffusione dell’AI ha accelerato lacon cui lediventano obsolete e necessitano di essere aggiornate. Le competenze richieste dalle aziende per le professioni legate all’AI stanno cambiando con un tasso del 25% più veloce rispetto alle professioni meno esposte all’AI, con le vecchie competenze che scompaiono a favore dell’introduzione di nuove competenze."L'AI sta trasformando il mercato del lavoro e rappresenta un’opportunità per l’economa globale ostacolata da profonde sfide economiche e preoccupazioni sulla sostenibilità e redditività aziendale nel lungo periodo – ha sottolineato, Partner PwC Italia e PwC Digital Innovation Leader –. Per molte economie, che sperimentano carenze di manodopera e bassa crescita della produttività, i risultati evidenziano un ottimismo intorno alla tecnologia, che impatterà positivamente sulla crescita dell’economie locali e sulla creazione di posti di lavoro e di nuove industrie.