Clima, nei prossimi cinque anni 80% di probabilità che si registri l'anno più caldo di sempre

(Teleborsa) - Secondo un nuovo rapporto dell'(OMM) nei prossimi cinque anni le temperature dovrebbero mantenersi a livelli record o vicini a tali livelli, aumentando i rischi climatici e l'impatto sulle società, sulle economie e sullo sviluppo sostenibile. Nello specifico, il rapporto dell'OMM prevede che laglobale in prossimità della superficie terrestre per ogni anno tra il 2025 e il 2029 sarà compresa tra 1,2 °C e 1,9 °C superiore alla media degli anni 1850-1900.C'è inoltre unadell'80% che almeno un anno tra il 2025 e il 2029 sia più caldo dell'anno più caldo mai registrato (attualmente il 2024). E c'è una probabilità dell'86% che almeno un anno superi di. Il rapporto non fornisce previsioni globali per i singoli anni. Secondo il rapporto, si prevede il 70% di probabilità che ilper il periodo 2025-2029 superi 1,5 °C. Questa percentuale è in aumento rispetto al 47% del rapporto dello scorso anno (per il periodo 2024-2028) e al 32% del rapporto del 2023 per il periodo 2023-2027."Ogni ulteriore frazione di grado di riscaldamento provocapiù dannose, precipitazioni estreme, siccità intense, scioglimento delle calotte glaciali, delle banchise e dei ghiacciai,e innalzamento dei livelli del mare", fa notare l'OMM in una nota."Abbiamo appena vissuto i dieci anni più caldi mai registrati. Purtroppo, questo rapporto dell'OMM non offre alcun segno di tregua nei prossimi anni, e questo significa che ci sarà un impatto negativo crescente sulle nostre economie, sulla nostra vita quotidiana, sui nostri ecosistemi e sul nostro pianeta", ha dichiarato il Vice Segretario Generale dell'OMM,. "Ile lacontinui del clima sono essenziali per fornire ai decisori strumenti e informazioni basati sulla scienza che ci aiutino ad adattarci", ha aggiunto.L'OMM prevede che il riscaldamento dell'nei prossimi cinque inverni prolungati (da novembre a marzo) sarà più di tre volte e mezzo superiore alla media globale, attestandosi a 2,4 °C in più rispetto alla temperatura media del più recente periodo di riferimento trentennale (1991-2020). Inoltre, le previsioni relative al ghiaccio marino per marzo 2025-2029 suggeriscono ulteriori riduzioni nella concentrazione del ghiaccio marino nel, nele nel