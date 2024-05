Redelfi, controllata Bright Storage amplia target sviluppo a 3,3 GW

Redelfi

(Teleborsa) -, società attiva nello sviluppo di infrastrutture innovative e sostenibili per la transizione energetica, quotata sul segmento Euronext Growth Milan, comunica che la società, partecipata al 51% da Redelfi e al 49% da Flash, società parte del Gruppo WRM,“BESS) fino a una potenza pari a 3,3 GW.Grazie all’accelerazione nel processo di individuazione dei progetti BESS da parte di Redelfi e al conseguenterispetto alle tempistiche preventivat, Bright Storage ha deliberatodi sviluppo nei prossimi cinque anni, estendendo così la pipelineL’ampliamento della pipeline di Bright Storage comporta il superamento - in termini di potenza sviluppata - del target prefissato per uno dei quattro drivers posti alla base del Piano Industriale 2023-2026 presentato al mercato lo scorso dicembre 2023, consolidando ulteriormente l’efficienza di Redelfi nel ruolo di developer.Questo ampliamento comporterà deio, ma l’incidenza maggiormente significativa in termini economici sarà riflessa negli anni successivi, pertanto le guidance del Piano Aggiornato 2023-2026, approvato in data 11 dicembre 2023, risultano ancora coerenti con le previsioni di sviluppo del business e, dunque, ad oggi sono confermate.