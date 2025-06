ATON Green Storage, si dimettono due consiglieri di amministrazione

ATON Green Storage

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext Growth Milan e operante nel mercato dell’ingegnerizzazione e produzione di sistemi di accumulo di energia per impianti fotovoltaici, ha fatto sapere che il Presidente del Consiglio di amministrazione,, e il Vice-Presidente,, hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di, con efficacia a decorrere dalla data odierna, perche rendono opportuna l’uscita dall’organo amministrativo della Società ma che, tuttavia, non impediranno la continuazione della collaborazione professionale con la Società stessa.I Consiglieri dimissionari, alla data odierna, coincidente con la data di comunicazione delle dimissioni, non detengonodella Società.