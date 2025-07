Redelfi, ingresso di Emanuele Cardone come nuovo CFO

Redelfi

(Teleborsa) -, management company con focus sulla transizione energetica e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato l'del Gruppo.L'ingresso potenzia il valore aziendale della funzione finance, grazie alla sua solida esperienza, che l'ha visto coinvolto in progetti di prima adozione e conversione a nuovi principi contabili, processi di due diligence, operazioni di M&A e quotazione in Borsa. Cardone ha maturato. In tale posizione, è stato responsabile delle attività di audit, della compliance contabile e della consulenza strategico-finanziaria.L'ingresso "rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e consolidamento del nostro Gruppo, rafforzando ulteriormente la struttura finanziaria in un momento di significativa espansione - ha commentato il- La sua esperienza e competenza saranno un supporto prezioso per accompagnare la crescita del Gruppo".