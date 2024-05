Saipem corre in Borsa grazie ai contratti in Angola

Saipem

società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture

FTSE MIB

Saipem

società ingegneristica italiana

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 3,11% sui valori precedenti, dopo che la società ha annunciato l'aggiudicazione di tre contratti in Angola per un valore complessivo di 3,7 miliardi di dollari.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Tecnicamente, laè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2,383 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,331. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2,435.