Natali (AssoNEXT): momento è tempestoso, serve intervento immediato per crescita PMI

(Teleborsa) - "Le imprese italiane hannoper affrontare le incertezze in maniera adeguata, con il costo del denaro molto alto. Serve un, con azioni politiche che possano stimolare la differenziazione delle fonti di finanziamento delle impese. Molto è stato fatto per semplificare le regole con la Legge Capitali, e grazie a Borsa Italiana e Consob, e la revisione del TUF porterà altre novità". Lo ha affermato, al convegno "Il mercato delle Pmi, la ricchezza del Paese" organizzato da AssoNEXT - associazione delle società quotate e in via di quotazione sul mercato EGM- a Palazzo Montecitorio."Ma oltre alle regole, un ruolo determinante è quello deglicome i fondi previdenziali - ha spiegato - I dati raccolti da AssoNext sono impietosi: inel 2022 hanno investito 1.494 milioni in azioni di imprese italiane, mentre ne hanno messi 32.485 in aziende straniere, con il risultato paradossale che i soldi dei lavoratori italiani vengano investiti in aziende estere, che fanno concorrenza a quelle italiane. E lenon fanno nulla di diverso: dei 676,9 miliardi di investimenti totali (escludendo le polizze unit-linked), solo il 5% va in azioni di società italiane".Natali ha sottolineato che "c'è un, escludendo i mercati auto-regolamentati come l'EGM dagli investimenti di questi soggetti".Il numero uno di AssoNEXT ha quindi sollecitato politica e governo a "una, in modo che icome EGM. Se fosse accompagnata da una soglia minima del patrimonio gestito, meno del 5%, consentirebbe l'afflusso di risorse in grado di far ripartire il sostegno ala imprese italiane. Occorre anche un'opera di moral suasion sui gestori che va accompagnata da azione concrete; in questo senso,, e qui il modello da seguire è la Francia"."Altre misure sono laper chi detenere i titoli per un lungo periodo o altri interventi sui bond", ha aggiunto."Il momento è tempestoso, ma uno sforzo immediato di politica, MEF e investitori può far sì che", ha detto Natali.