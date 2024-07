SIMEST, utile in crescita nel 1° semestre. Impegnate risorse per 5 miliardi di euro

(Teleborsa) -, la società per l'internazionalizzazione delle imprese italiane del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (CDP), ha comunicato che nel2024 lehanno raggiunto circa 5 miliardi di euro, con un aumento delle imprese servite del 225% pari a circa 3500, di cui il 90% PMI.I risultati positivi conseguiti nel periodo hanno determinato una crescita del 6% deiche si attestano a circa 31 miliardi di euro, con oltre 15.400 clienti attivi, di cui oltre il 93% PMI, in 126 PaesiSIMEST ha segnalato una crescita significativa di tutte le linee di operatività:per 3,3 miliardi di euro , con il credito fornitore in crescita del 77%;per 1,4 miliardi di euro (+242% vs 1 sem 23);e contributi per 136 milioni di euro (+16% vs 1 sem 23).L'è pari a 6,4 milioni di euro, in crescita del 9%.