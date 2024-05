Unicredit lancia due bond in dollari e euro: le caratteristiche

Unicredit

(Teleborsa) -per prima voltacontemporaneamente:, per dare agli investitori una maggior possibilità di scelta anche rispetto alla valuta di investimento. Un segno di attenzione verso gli investitori che, a dispetto della contrazione dei rendimenti registrata negli ultimi mesi, continuano a cercar soluzioni che possano garantire una protezione del capitale e un contestuale rendimento che possa fronteggiare l’inflazione.Entrambe le obbligazioni sonodi Borsa Italiana e sul sistema multilaterale, disponibili quindi per tutti gli investitori, che potranno negoziarle direttamente dal proprio conto titoli indipendentementedalla banca di appoggio.statunitensi è a, ha una scadenza a(22 maggio 2034) ed è caratterizzata dal pagamento di, con cadenza annuale, corrispondenti al. La valuta di emissione e negoziazione è il dollaro statunitense e i pagamenti, sia degli interessi annuali che dell’importo nominale a scadenza avvengono in dollari statunitensi. Il codice ISIN è IT0005596645 e il valore nominale e l’incremento minimo è pari a 2.000 USD.è a tasso fisso, con una scadenza a(22 maggio 2037):per irevede un tasso pari ale per idieci prevede un tasso del. Leobbligazionisu facoltà dell’emittente a maggio di ogni anno da maggio 2025 a maggio2036 e liquideranno gli interessi cumulati al momento del rimborso anticipato. Salvo rimborso anticipato entro il 3° anno,per obbligazione e da quel momento l’obbligazione maturerà interessi al 3% annuo lordo sino alla prossima data di rimborso anticipato o alla scadenza. Il codice ISIN è IT0005596637 e il valore nominale e l’incremento minimo è pari a 1.000 EUR.inoltre, in base alle condizioni di mercato e in linea con il regolamento del mercato di riferimento (MOT eBond-X), le obbligazioni sarannoa un prezzo pari al(100% del valorenominale).