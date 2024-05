Baker Hughes con Tecnimont (MAIRE) in progetto Sonatrach in Algeria

Baker Hughes

MAIRE

(Teleborsa) -, una delle più grandi aziende nel campo dei servizi petroliferi, ha ricevuto unpresso il giacimento di Hassi R' Mel, in Algeria. Il contratto fa parte di un ordine più ampio assegnato a un consorzio tra Baker Hughes e Tecnimont (parte del gruppo tecnologico e ingegneristico). La firma ufficiale si è tenuta ad Algeri, alla presenza dei CEO delle tre aziende, Rachid Hachichi di Sonatrach, Lorenzo Simonelli di Baker Hughes e Alessandro Bernini di MAIRE, nonché del Ministro dell'Energia e delle Risorse Minerarie algerino Mohamed Arkab.Baker Hughesbasati sulla tecnologia delle turbine a gas Frame 5 e dei compressori BCL, che saranno installati in tre stazioni di potenziamento gas all'interno del giacimento di Hassi R' Mel. Situato 550 km a sud di Algeri, Hassi R' Mel è il più importante giacimento di gas dell'Algeria e fra i più grandi al mondo, e rappresenta una fonte chiave per l'approvvigionamento energetico sia dell'Algeria che dell'Europa."L'annuncio di oggi segnaper progetti energetici chiave in Algeria, che rivestono un ruolo cruciale nel fornire energia sicura all'Europa - ha dichiaratodi Baker Hughes - C'è un crescente consenso sul fatto che non esiste un percorso possibile per decarbonizzare l'ecosistema energetico senza aumentare l'efficienza e incrementare significativamente il peso del gas nel mix energetico complessivo. I produttori di energia affrontano la sfida complessa di garantire energia sicura, sostenibile e accessibile in un contesto di crescente domanda energetica. Siamo orgogliosi di supportare un progetto energetico così importante in collaborazione con Tecnimont".