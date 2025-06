MAIRE, nuove intese su transizione energetica in Azerbaigian e Uzbekistan

MAIRE

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, e ilhannoper lo sviluppo di iniziative di energia da fonti rinnovabili e transizione energetica nel Paese.In particolare, le controllate di MAIRE, NEXTCHEM e Tecnimont Services - una società di TECNIMONT attiva nell'operation and maintenance, ammodernamento degli impianti, soluzioni di energia rinnovabile, e servizi digitali ed energetici - hanno firmato collaborazioni con SOCAR Green, una controllata difocalizzata su progetti sostenibili in Azerbaigian. Le parti guarderanno alle opportunità di business nel settore delle rinnovabili, delle tecnologie a basse emissioni di carbonio, dell'energia circolare, dell'idrogeno verde, della riduzione delle emissioni di metano e dei biocarburanti.NEXTCHEM ha, poi, stretto una, la società petrolifera statale dell'Uzbekistan, volta a supportare la decarbonizzazione e l'ammodernamento delle infrastrutture del Paese, con un particolare focus sul carburante sostenibile per l'aviazione (SAF) derivato da rifiuti e da altri materiali, grazie alle tecnologie proprietarie NX SAF BIO e NX PTU di NEXTCHEM."Queste intese testimoniano il nostro impegno nello sviluppo e nell'implementazione di soluzioni tecnologiche e ingegneristiche nell'area del Caspio - ha commentato l'- Siamo orgogliosi di avviare queste collaborazioni con SOCAR Green e di contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione dell'Azerbaigian, a riconferma dell'ultradecennale rapporto con SOCAR".