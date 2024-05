Iveco con i Metallica sulle strade d’Europa per il tour M72

Iveco Group

(Teleborsa) -, il marchio diche progetta, produce e commercializza veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, entra nel vivo della partnership con i leggendariper le tappe europee del loro. Mentre i Metallica si preparano a entusiasmare i fan di tutta Europa, Iveco è pronta a supportare il tour attraverso soluzioni di trasporto rispettose dell’ambiente, iniziative di coinvolgimento dei camionisti e progetti di beneficenza verso le comunità locali.Il tour farà tappa inda maggio a luglio: Monaco, Milano, Vienna, Helsinki, Copenhagen, Oslo, Clisson, Varsavia e Madrid. La partnership era stata annunciata nel novembre di quest’anno durante la presentazione della rinnovata gamma 2024 di veicoli Iveco, sulle note del brano “It’s Electric” eseguito dai Metallica.Ilper le tappe europee del M72 Tour sarà ottimizzato da una flotta di veicoli Iveco multi-carburante che supporterà la band nella riduzione dell’impatto ambientale degli spostamenti di attrezzature ed equipaggiamenti tra le sedi dei concerti. La flotta comprenderà 10 camion Iveco S-Way a(LNG – Liquefied Natural Gas) e 4 Iveco S-Way alimentati con diesel rinnovabile. L'uso di questi combustibili a basso tenore di carbonio, oggi già disponibili su larga scala, contribuirà a ridurre le emissioni di CO2 della logistica del tour.Un ulteriore supporto logistico sarà fornito da un convoglio complementare di(il primo camion nativo elettrico interamente prodotto da Iveco), 2 Iveco S-Way LNG e 1 Iveco S-Way alimentato da diesel rinnovabile. Un veicolo elettrico a celle a combustibile Iveco S-eWay si unirà alla flotta in Spagna per le date finali del tour. La flotta Iveco per i Metallica è completamente connessa e monitorata a distanza 24/7 attraverso la sala di controllo del marchio.Per ildei veicoli lungo le strade verso le sedi dei concerti, Iveco farà leva sulla partnership con. La sua rete di stazioni di servizio fornirà combustibili a basso tenore di carbonio per consentire ai veicoli un trasporto a basse emissioni, in un'estensione dell'accordo in corso con Iveco per lo sviluppo congiunto di soluzioni energetiche a basso tenore di carbonio e ad alta efficienza. Inoltre, Shell acquisterà crediti di carbonio equivalenti alle emissioni di CO2, calcolate dal pozzo alla ruota, che non potranno essere evitate o ridotte attraverso l’uso di carburanti rinnovabili.Ilper lo staff nelle sedi dei concerti durante il tour europeo sarà fornito da Iveco BUS, il marchio di autobus urbani, intercity e turistici di Iveco Group. Due minibus elettrici eDaily e un pullman Evadys che può essere alimentato con diesel rinnovabile saranno utilizzati nelle varie città, garantendo allo staff un trasporto sostenibile e confortevole.Il Centro Stile di Iveco Group ha ideato unain edizione speciale per l'intera flotta, ispirandosi ai colori dell'album dei Metallica “72 Seasons”, che si concentra sui primi, formativi, 18 anni di vita (o 72 stagioni), ricchi di crescita ed evoluzione. I veicoli sono dipinti di nero, con una finitura giallo brillante e la calandra che sfoggia con orgoglio l'iconico logo Metallica. Un'ulteriore serie speciale Metallica, limitata a 72 camion di fascia alta con allestimento esclusivo, approderà sul mercato nella seconda metà dell'anno.sono al centro di tutto ciò che Iveco fa, inclusa la partnership con i Metallica, e sono previste iniziative per celebrare il loro ruolo speciale. Lungo alcuni percorsi, un giornalista o un video blogger saliranno a bordo per documentare il viaggio da un concerto all’altro, dando visibilità al lavoro fondamentale dei camionisti. Un concorso speciale incoraggerà i conducenti di qualsiasi marca di veicoli a presentare video di sé stessi che si esibiscono sulle note dei Metallica, con la possibilità di vincere biglietti per i concerti e altri premi. Infine, l’iniziativa digitaleoffrirà ai fan uno sfondo a tema Metallica che potrà essere personalizzato con la loro fotografia e condiviso sui social media.In occasione dei nove concerti gli ospiti saranno invitati all', un'area dedicata ai fan dove sarà esposto un camion elettrico Iveco. All'interno dell’area ci sarà anche un motorhome Iveco personalizzato con la distintiva livrea M72 e la possibilità di scattare foto davanti alla calandra di un camion Iveco S-Way decorata con i colori Metallica 72 Seasons.Tra i legami più forti che uniscono Iveco e i Metallica c'è l'impegno per la. Iveco e la band, attraverso la fondazione Metallica All Within My Hands, effettueranno donazioni di uguale importo per ogni tappa del tour a organizzazioni locali. Queste donazioni saranno erogate per sostenere la lotta contro l’insicurezza alimentare e per fornire servizi di emergenza per senzatetto e donne e bambini in situazioni di vulnerabilità., Chief Executive Officer di Iveco Group, ha commentato: “La collaborazione con i Metallica, una band che non solo entusiasma i fan di tutto il mondo, ma che condivide anche il nostro impegno per la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale, ha perfettamente senso per Iveco Group. Questa collaborazione va al di là del mero supporto logistico e incarna la nostra determinazione a guidare la transizione verso un futuro dell’autotrasporto più pulito e a promuovere una società più sostenibile. I Metallica e Iveco Group condividono alcuni valori fondamentali: spirito di innovazione, spinta al cambiamento e impegno nel contribuire alle comunità. Rimanere all'avanguardia dei nostri settori ci impone di evolverci e di metterci continuamente in discussione, spostando in avanti i limiti di ciò che possiamo raggiungere e cercando costantemente nuove modalità per migliorare le nostre prestazioni. Questa etica che condividiamo con I Metallica ci motiva a continuare a lottare per l'eccellenza.”“Quando abbiamo incontrato Iveco Group per la prima volta, ci hanno illustrato la loro visione per questo progetto e come aspirano a cambiare il futuro dell’autotrasporto e delle emissioni di carbonio. Abbiamo capito subito che gli obiettivi dei Metallica erano in linea con i loro e ci siamo resi conto dell'enorme potenziale di riduzione delle emissioni di CO2 nei mezzi di trasporto pesanti. Avvieremo la nostra partnership nel maggio del 2024, quando l'M72 World Tour continuerà in tutta Europa con i veicoli elettrici e a gas naturale di Iveco che trasporteranno il nostro materiale da una città all'altra. Insieme saremo in grado di contribuire all'impegno di Iveco Group di raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2040. È fantastico per noi essere parte di tutto ciò!” ha commentato la