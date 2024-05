Manelli Impresa, commessa da RFI per 111 milioni di euro

(Teleborsa) -, general contractor pugliese che in passato ha segnalato l'intenzione di quotarsi in Borsa, si è aggiudicata una. L'importo dei lavori di competenza di Manelli Impresa è pari a circaLa commessa, aggiudicata riguarda la realizzazione di undi 3,4 km, che partirà dalla linea Golfo Aranci - Macomer, attraverserà la stazione Olbia Terranova e arriverà presso l'aeroporto Costa Smeralda, dove sarà costruita una nuova stazione di testa a due binari. Il progetto include anche un collegamento verso sud, in direzione Chilivani/Macomer, migliorando l'accessibilità al sistema ferroviario e promuovendo l'integrazione con altre modalità di trasporto. Questo. L'attivazione del collegamento favorisce l'intermodalità aereo-treno e promuove la mobilità sostenibile."Siamo molto soddisfatti della fiducia accordataci da RFI che ci ha scelto in questa aggiudicazione per un importo di tutto rilievo - ha commentato Onofrio (Sergio) Manelli, AD di Manelli Impresa - Questa commessa rappresenta per noinel settore delle infrastrutture".