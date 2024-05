MFE, costante presidio su investimento Prosieben

MFE-Mediaset

(Teleborsa) - "In merito alla partecipazione nella tedesca Prosieben, come azionista di lungo periodo", il gruppo"rimane focalizzato sul costante presidio del proprio investimento, supportando il management della società a dare concreta attuazione alla strategia di focalizzazione sul core business dell'intrattenimento e di valorizzazione degli asset non strategici". Lo afferma il Gruppo nel comunicato sui conti del primo trimestre dell'anno."Sulla base delle evidenze di progressivo miglioramento del contesto pubblicitario nelle regioni Dach (Germania, Austria e Svizzera) e le azioni di efficienza intraprese nella seconda parte dello scorso anno, si attende per l'esercizio in corso" del gruppo tedesco, del quale MFE-Mediaset è ampiamente il primo azionista, "un miglioramento dei risultati economici, della generazione di cassa e dell'indebitamento rispetto al 2023", conclude il Gruppo.