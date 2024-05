Francoforte: balza in avanti Redcare Pharmacy N.V

Redcare Pharmacy N.V

Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,08%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico di medio periodo diribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 109,5 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 113,8, mentre il primo supporto è stimato a 105,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)