H-Farm, patto parasociale sul 17,50% del capitale contro OPA e delisting

H-Farm

(Teleborsa) -, piattaforma di innovazione quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato chedel capitale sociale hanno sottoscritto unvolto a tutelare la propria qualità di azionisti di minoranza.La società ha ricevuto la comunicazione del patto parasociale da parte dell'azionista significativo, anche per conto degli azionisti Lumar S.r.l., Carryllon Invest S.r.l., Marco Consonni, Giorgio Consonni, Alessandro Consonni, Eastern Star S.r.l., Odissea S.r.l., Value Investors S.r.l., Massimo Dell'Acqua, Sinv Holding S.p.A. e Marvit S.r.l..Il patto parasociale, la cui data di scadenza è stata fissata in 195 giorni a decorrere dal termine del periodo di adesione all'offerta pubblica di acquisto (OPA) totalitaria da consolidamento promossa dagli offerenti E-Farm S.r.l. e CGN Futuro S.r.l., prevede quanto segue:, fatto salvo il caso di modifica dell'offerta. In tale ultimo caso, un pattista potrà decidere autonomamente di aderire ma con obbligo di offrire in prelazione le proprie azioni agli altri pattisti; impegni di consultazione e voto, tra cui l'; impegni a non realizzare atti di disposizione delle azioni sindacate, fatta salva la facoltà di cedere le proprie azioni con obbligo di trascinamento di tutte le azioni sindacate alle condizioni e secondo le procedure stabilite dai pattisti.