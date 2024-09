Monrif, Monti Riffeser lancia OPA finalizzata al delisting

Monrif

(Teleborsa) -ha deciso di promuovere un'offerta pubblica di acquistoavente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie emesse da, dedotte le complessive n. 149.477.539 azioni, rappresentative del 72,393% del capitale sociale dell'emittente, detenute dall'offerente e dalle persone che agiscono di concerto, nonché le 2.668.880 azioni proprie, rappresentative dell'1,293% del capitale sociale.L'offerta è finalizzata a ottenere lasu Euronext Milan. Monrif, società quotata dal 1986 a Piazza Affari, detiene in qualità di holding partecipazioni nel settore editoriale (gruppo Editoriale Nazionale), stampa (Poligrafici Printing), pubblicitario, new media (GoSpeed), dell'ospitalità (EGA Emiliana Grandi Alberghi) e immobiliare.L'offerente riconoscerà unper ciascuna azione portata in adesione (chiusura di ieri a 0,0402 euro).L'offerente ritiene che il delisting sia un presupposto essenziale per unadel gruppo, finalizzati all'ulteriore rafforzamento dello stesso, operazione più facilmente perseguibile nello status di non quotata, grazie alla maggiore flessibilità operativa e organizzativa.L'offerente è controllato da, titolare di una quota rappresentativa del 53,33% del capitale sociale, mentre la restante parte del capitale sociale dell'offerente è detenuto, in misura paritetica, da Matteo Riffeser Monti, Bruno Riffeser Monti e Sara Riffeser Monti, tutti figli di Andrea Leopoldo Riffeser Monti.L'offerente ha sottoscritto uncon ADV Media, Tamburi Investment Partners, Future e la Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, per il quale gli azionisti si sono impegnati a non portare in adesione all'offerta la totalità delle azioni dai medesimi detenute.