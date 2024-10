Moncler al riparo da scalate ostili con patto parasociale tra Ruffini e Arnault

LVMH

(Teleborsa) - Iltra Ruffini Partecipazioni Holding (la holding di Remo Ruffini) e(colosso del lusso fondato dal francese Bernard Arnault) che regolano i rapporti tra le parti all'interno di Double R, la holding che controlla il 15,8% di, prevede che le due società(scadenza del patto al 26 settembre 2027). In particolare, nel caso in cui LVMH dovesse acquistare direttamente azioni Moncler, esse dovranno confluire in Double R, e complessivamente la quota di DR non dovrà superare il 20% del capitale di Moncler (le azioni eventualmenteacquistate che eccedano questa soglia dovranno essere alienate), previsione che mettedi LVMH.La scorsa settimana è stato annunciato l'(il veicolo di investimento controllato da Ruffini Partecipazioni Holding) che detiene una partecipazione diretta in Moncler, gruppo del lusso quotato su Euronext Milan, pari a circa il 15,8%. Double R aumenterà la sua partecipazione in Moncler fino a un massimo del 18,5% attraverso un programma di acquisto di azioni Moncler in un periodo di circa 18 mesi, con il finanziamento di tali acquisti che sarà messo a disposizione da LVMH, che aumenterà il suo investimento in Double R fino a un massimo di circa il 22% del capitale.In base all'accordo parasociale tra le parti, pubblicato ieri sera, se Ruffini Partecipazioni Holding deciderà di vendere la partecipazione in Double R, LVMH avrà la. Era già emerso il diritto per LVMH a nominare due membri del board in Double Re 1 membro del board in Moncler.Fermo il divieto di trasferimento a favore di undi Moncler o di un, qualora successivamente alla scadenza del termine triennale iniziale, LVMH intenda trasferire (in tutto o in parte) la propria partecipazione in Double R, dovrà darne preventiva comunicazione scritta a Ruffini Partecipazioni Holding, contenente l'indicazione del prezzo; tale trasferimento sarà soggetto al diritto di priorità di Ruffini Partecipazioni Holding di acquistare la partecipazione oggetto di trasferimento. In alternativa, Ruffini Partecipazioni Holding potrà esercitare il proprio diritto di richiedere e ottenere il recesso dell'investitore da Double R.Le parti si sono anche impegnate a non compiere alcun atto, né indurre le persone che agiscono di concerto a compiere atti, che comportino l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquistosu azioni Moncler.Interessanti le previsioni in tema di. I patti prevedono quattro livelli di operazioni, conin termini quantitativi e qualitativi, a cui corrispondono obblighi e diritti diversi per Ruffini e LVMH ma complessivamente si conferma la facoltà del board di decidere in modo indipendente su qualsiasi operazione (il board di Moncler è composto da 12 membri, di cui 7 indipendenti).ritiene che i patti parasociali "confermano l'assoluta indipendenza del board di Moncler e la facoltà di Ruffini di rimanere a capo del gruppo indefinitamente". "Confermiamo l'idea che con questa partnership Remo Ruffini abbia rafforzato la propria posizione di azionista di maggioranza di Moncler e", si legge in una nota.