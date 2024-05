iVision Tech continua a correre in Borsa dopo nuovo M&A

iVision Tech

(Teleborsa) -il titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole, cheil suo valore.A spingere gli acquisti sulle azioni è una nuova operazione di M&A. L'azienda friulana ha infatti comunicato ieri sera di aver, società emiliana che da oltre quarant'anni ingegnerizza e produce componenti e sistemi; è specializzata nel mercato EMS (Electronics Manufacturing Services) e sviluppa schede e apparecchiature elettroniche customizzate. Il controvalore dell’operazione, corrisposto tramite risorse proprie, è stato pari aSpicca il volo, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 2,057 e successiva a quota 2,247. Supporto a 1,867.Il titolo iVision Tech è quindi tornato sopra gli 1,725 euro per azione toccati alin Borsa ad agosto 2023, rispetto al prezzo di IPO di 1,15 euro.