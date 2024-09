iVision Tech, semestrale in pareggio. Valore produzione a 6,9 milioni di euro

iVision Tech

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole, ha chiuso ildel 2024 conpari a 6,9 milioni di euro e ricavi delle vendite pari a 5,4 milioni di euro.L'risulta pari a 1 milione di euro, con un'incidenza rispetto al valore della produzione del 15,0%. Ilè positivo e pari a 1.165 euro.L'al 30 giugno ha registrato un incremento, passando da 7,8 milioni di euro al 31 dicembre 2023 a 8,7 milioni di euro. Questo aumento è determinato dall'incremento dei debiti bancari e finanziari e dalla riduzione delle disponibilità liquide, a seguito delle acquisizioni delle partecipazioni in IVILENS e Teknoema, finanziate con mezzi propri."I risultati del primo semestre evidenziano in modo importante che: il 15% di EBITDA margin e il valore della produzione a 7 milioni confermano lo sviluppo costante di iVision e del Gruppo - ha commentato l'- La volontà di crescere per linee esterne, come indicato in fase di IPO, è testimoniato dalle recenti acquisizioni che garantiscono consolidamento del business"."Sebbene nella semestrale al 30 giugno 2024 i dati relativi allenon siano ancora consolidati, ci aspettiamo che il loro impatto si rifletta nei risultati di fine anno - ha aggiunto - Inoltre, le sinergie che ne scaturiranno velocizzeranno lo sviluppo del business e si rivelano strategiche per la nostra espansione. Così la ristrutturazione del nostro marchio Henry Jullien ha portato a un rilancio del brand e a nuove collezioni molto apprezzate dal mercato. Pertanto, nonostante la flessione del mercato dell'occhialeria, con una contrazione generale dell'export, noi siamo riusciti a crescere acquisendo nuovi clienti nel mondo".