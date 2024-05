NHOA ed Energiapura, partnership all’insegna della sostenibilità

(Teleborsa) - Il Gruppo, nell'ambito del suo impegno sociale, ha annunciato la partnership all’insegna della sostenibilità con Energiapura e l’espansione dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia del progetto NHOA Ski Team.Il NHOA Ski Team è un progetto sociale ed educativo con l’ambizione di diventare un modello formativo a livello nazionale per tutte le società sportive che sentono la responsabilità di far crescere i giovani in un contesto di eccellenza, equilibrio e inclusione.In questo contesto si colloca l’espansione del NHOA Ski Team sul territorio nazionale e in particolare in Friuli Venezia Giulia con il NHOA Ski Team Tarvisio, che nasce con l’obiettivo dei co-Fondatori Tiziana Candoni, insieme a Massimo e Andrea Lazzaro, di proseguire la progettualità di élite costruita negli anni di gestione e successi del Bachmann Sport College e proseguita con il Tarvisio Racing Team.Energiapura si unisce a questo progetto come partner a beneficio di tutti i collaboratori del Gruppo NHOA e delle loro famiglie, e main apparel partner del NHOA Ski Team, per tutti gli atleti – di ogni sci club in Italia – che aderiranno al progetto.“Lo sci alpino è un potente mezzo educativo per trasmettere ai ragazzi i valori della passione, dell’impegno e della perseveranza, ma soprattutto un’occasione imperdibile per orientare un intero sistema, la prossima generazione, verso ciò che più conta in assoluto: la sostenibilità”, ha commentato C