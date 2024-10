Valore e sostenibilità: il position paper di commercialisti e mondo accademico

(Teleborsa) - Presentato nei giorni scorsi un documento dal titolo, redatto dae dal(CNDCEC). Un documento che si proponealla relazione fra valore e sostenibilità, un termine largamente usato e spesso inflazionato in contesti sociali, economici, politici e legislativi.Ilredato dal mondo accademico e professionale segue un, in cui si contaminano i contributi dell’accademia, del mondo delle professioni e delle aziende. Si tratta di undella parola valore e della sua relazione con il termine sostenibilità, ma anche unal modo in cui le imprese "dicono e fanno" sostenibilitàsul modo in cui le aziende possono di tradurre in pratica l'obiettivo di sostenibilità fra i vincoli e gli spazi di libertà concessi dalla normativa vigente.Il documento, che coniuga aspetti di taglio, è pensato per tutti coloro che oggi si interrogano sulla sostenibilità come valore aziendale e su quali valori si debba fondare la sostenibilità.Il documento è stato presentato a Roma nel corso di un convegno, cui ha partecipato anche, il "padre" della teoria degli stakeholder e, per il Consiglio nazionale dei commercialisti, il consigliere delegato allo sviluppo sostenibileIl GBS ha dedicato a questo temadisponibili sulla piattaforma Spotify.