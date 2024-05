Robinhood annuncia primo buyback da 1 miliardo di dollari

Robinhood

(Teleborsa) -, popolare app statunitense per piccoli investitori, ha annunciato che il suo consiglio di amministrazione ha approvato un programma di riacquisto di azioni che autorizza la società aordinarie di Classe A in circolazione. Si tratta del primo programma di buyback della società.Sebbene il programma di riacquisto non abbia una data di scadenza, il management prevede attualmente di condurre il programma di riacquisto per un periodo di due o tre anni,del 2024.