Blue Owl acquisterà IPI Partners per 1 miliardo di dollari

Blue Owl Capital

(Teleborsa) -, gestore patrimoniale statunitense attivo negli alternativi con oltre 192 miliardi di dollari in asset in gestione al 30 giugno 2024, ha stipulato un, da ICONIQ Capital e Iron Point Partners per circaIl prezzo di acquisto sarà. L'acquisizione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2024 o nel primo trimestre del 2025, subordinatamente a determinate condizioni di chiusura, tra cui i consensi di terze parti, e dovrebbe essere neutrale per gli utili di Blue Owl nel 2025 e modestamente accrescitiva nel 2026.IPI ha circa 10,5 miliardi di dollari in asset in gestione al 30 giugno 2024 ed è stata fondata nel 2016 come joint venture tra ICONIQ e Iron Point per soddisfare le esigenze di grandi utenti di data center aziendali e hyperscale di alta qualità. La piattaforma IPI è cresciuta fino a diventarecon un portafoglio di 82 data center comprendenti oltre 2,2 GW di capacità in leasing negli Stati Uniti, EMEA e APAC."Esiste un', abbinata a un crescente appetito degli investitori per strategie aggiuntive che investono dietro cloud e venti favorevoli secolari guidati dall'intelligenza artificiale - ha commentato i co-CEO di Blue Owl, Doug Ostrover e Marc Lipschultz - Il team di investimento di lunga data di IPI, la preminente base di LP e la scala globale nell'economia delle infrastrutture digitali miglioreranno la nostra suite di soluzioni di capitale e offerte di investimento".