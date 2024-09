Micron, outlook migliore delle attese grazie a domanda di intelligenza artificiale

Micron Technology

(Teleborsa) -, colosso statunitensi del campo dei semiconduttori, ha chiuso il(terminato il 29 agosto 2024) con ricavi pari a 7,75 miliardi di dollari, rispetto ai 6,81 miliardi del trimestre precedente e ai 4,01 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso. L'utile netto è di 887 milioni di dollari, ovvero 0,79 dollari per azione, mentre quello rettificato di 1,34 miliardi di dollari, ovvero 1,18 dollari per azione.Nell', i ricavi sono stati pari a 25,11 miliardi di dollari, rispetto ai 15,54 miliardi dell'anno precedente. L'utile netto è stato di 778 milioni di dollari, ovvero 0,70 dollari per azione, mentre quello rettificato di 1,47 miliardi di dollari, ovvero 1,30 dollari per azione."Micron ha registrato una crescita del fatturato del 93% anno su anno nel quarto trimestre fiscale, poiché laha guidato una forte crescita dei nostri prodotti DRAM per data center e della nostra memoria ad alta larghezza di banda leader del settore. Il nostro record di fatturato NAND è stato guidato dalle vendite di SSD per data center, che hanno superato per la prima volta 1 miliardo di dollari di fatturato trimestrale", ha affermato il"Stiamo entrando nell'anno fiscale 2025 con ildi Micron - ha aggiunto - Prevediamo un fatturato record nel primo trimestre fiscale e un sostanziale record di fatturato con una redditività notevolmente migliorata nell'anno fiscale 2025".Per il, la società ha previsto un utile rettificato di 1,74 dollari per azione, più o meno 8 centesimi, rispetto alle stime degli analisti di 1,65 dollari. I ricavi sono visti a 8,70 miliardi di dollari, più o meno 200 milioni.