TrenDevice strappa in Borsa dopo conti 2023 e mutuo per finanziamento

TrenDevice

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta,(+12,4% nell'ultimo prezzo battuto), dopo che ieri sera ha comunicato di aver chiuso il 2023 con un Valore della produzione pari a 21.002 migliaia di euro (-0,1% rispetto al 31.12.2022), EBITDA pari a 1.974 migliaia di euro (+165%) e una perdita d'esercizio pari a 817 migliaia di euro (-44%).Inoltre, al fine di rafforzare la struttura economico-finanziaria della società, anche tenuto conto degli impegni finanziari nei 12 mesi successivi alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, TrenDevice, in qualità di mutuataria, ha sottoscritto con A. Capaldo S.p.A., in qualità di mutuante, unerogabile in più tranche a partire dal 25 giugno 2024 e fino al 30 aprile 2025, con durata di 18 mesi a decorrere dal 25 giugno 2024.Il CdA ha anche approvato il, che prevede tra l'altro significativi tagli di costi nonché una crescita organica che porterà ad un aumento della redditività; inoltre, monitora costantemente il mercato in relazione a potenziali operazioni di rafforzamento patrimoniale, anche tenuto conto della delega ad aumentare il capitale sociale conferita dall'assemblea straordinaria nel corso del 2022 e ancora esercitabile per circa 700 migliaia di euro.