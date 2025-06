Pininfarina, finanziamento infragruppo da 6 milioni di euro

Pininfarina

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'interiors e industrial design, ha approvato un'operazione avente ad oggetto la concessione di unda parte di Tech Mahindra London Limited, società del gruppo Tech Mahindra, correlata a PF Holdings, azionista di controllo della società, per un importo complessivo pari aIn particolare, il finanziamento, finalizzato al supporto del capitale circolante di Pininfarina, presenta i termini di seguito indicati:dalla data dell'erogazione, con possibilità di restituzione anticipata, anche parziale, senza penali; tasso annuo di interesse SONIA più cento punti base, con pagamento degli interessi in via posticipata; non sono previste garanzie da parte di Pininfarina a tutela del credito vantato nei suoi confronti dalla società Tech Mahindra London Limited.