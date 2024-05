Il vertice CNA incontra il Ministro dell'economia dell'Arabia Saudita

(Teleborsa) - Il ministro dell'economia e della pianificazione dell'Arabia Saudita,ha incontrato oggi a Roma nella sede dellail presidente della Confederazione,, e il segretario generale,Al centro del cordiale colloquio la, gli scambi commerciali e le opportunità di investimento. Il presidente CNA Costantini ha ricordato che la Confederazione è fortemente impegnata a sostenere l'mettendo in risalto che ci sono ulteriori 90mila imprese che hanno le potenzialità per essere protagoniste sui mercati esteri.Ilhanno deciso di costituire a breve un gruppo di lavoro per definire un piano operativo con l'obiettivo di individuare i settori sui quali rafforzare la collaborazione tra le due economie. Due settimane fa la CNA ha sottoscritto uncon la Federazione delle Camere di commercio saudite per avviare una collaborazione commerciale.