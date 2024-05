Mercati, Ventoruzzo (AMF Italia): serve armonizzazione per eliminare competizione regolamentare

(Teleborsa) - "L'Unione europea non può permettersi di perdere l'occasione dell'Unione dei Mercati dei Capitali perché. E quindi occorre essere, quelli statunitensi e quelli asiatici. Ma l'armonizzazione serve anche per eliminare forme di competizione regolamentare che non sono efficienti". Lo ha detto a Teleborsa, presidente di AMF Italia (ex Assosim), a margine dell'Assemblea annuale dell'Associazione, che si è tenuta oggi a Roma."Noi lavoriamo in dialogo con le istituzioni a vari livelli, sia nazionali che sovranazionali come l'Unione europea, e abbiamo aperto anche un ufficio a Bruxelles proprio per essere ancora più presenti in questo dibattito - ha spiegato - E tanto in materie più specifiche come ad esempio abbiamo visto con Listing Act quanto sui progetti più ampi, dal rapporto Letta ad altre iniziative, abbiamoad AMF Italia".