ESMA, nuove nomine nel Management Board. Verena Ross lascia al termine del mandato

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (), l'autorità di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari dell'UE, ha annunciato che la suaper un secondo mandato, lasciando alla scadenza del suo contratto il 31 ottobre 2026. L'ESMA avvierà ora la procedura per la selezione di un nuovo Presidente.Inoltre, l'ESMA ha nominatodell'Autorité Des Marchés Financiers (AMF) della Francia edella Financial Services Authority (MFSA) di Malta come nuovi membri del suo. Il Board of Supervisors ha riconfermato Armi Taipale di Finanssivalvonta (FIN-FSA) della Finlandia per un secondo mandato.I nuovi membri sostituiscono Vasiliki Lazarakou di ???????? ?p?t??p? ?efa?a?a????? (HCMC) della Grecia, e Jos Heuvelman di Autoriteit Financiele Markten (AFM) dei Paesi Bassi, i cui, il Management Board sarà composto da: Verena Ross, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA); Ante Zigman, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), Croazia; Armi Taipale,Finanssivalvonta (FIN-FSA), Finlandia; Marie-Anne Barbat-Layani, Autorité Des Marchés Financiers (AMF), Francia; Thorsten Potzsch, Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Germania; Carlo Comporti, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), Italia; Christopher P. Buttigieg Autorità per i servizi finanziari (MFSA), Malta; Natasha Cazenave, direttore esecutivo dell'ESMA (membro senza diritto di voto); Vojtech Belling, vicepresidente dell'ESMA (osservatore); rappresentante della Commissione Europea (membro senza diritto di voto).