ESMA, nuove nomine nel Management Board. Verena Ross lascia al termine del mandato

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA
), l'autorità di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari dell'UE, ha annunciato che la sua presidente, Verena Ross, ha deciso di non rinnovare il suo mandato
per un secondo mandato, lasciando alla scadenza del suo contratto il 31 ottobre 2026. L'ESMA avvierà ora la procedura per la selezione di un nuovo Presidente.
Inoltre, l'ESMA ha nominato Marie-Anne Barbat-Layani
dell'Autorité Des Marchés Financiers (AMF) della Francia e Christopher P. Buttigieg
della Financial Services Authority (MFSA) di Malta come nuovi membri del suo Management Board
. Il Board of Supervisors ha riconfermato Armi Taipale di Finanssivalvonta (FIN-FSA) della Finlandia per un secondo mandato.
I nuovi membri sostituiscono Vasiliki Lazarakou di ???????? ?p?t??p? ?efa?a?a????? (HCMC) della Grecia, e Jos Heuvelman di Autoriteit Financiele Markten (AFM) dei Paesi Bassi, i cui mandati scadono il 31 dicembre 2025
.Dal 1° gennaio 2026
, il Management Board sarà composto da: Verena Ross, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA); Ante Zigman, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), Croazia; Armi Taipale,Finanssivalvonta (FIN-FSA), Finlandia; Marie-Anne Barbat-Layani, Autorité Des Marchés Financiers (AMF), Francia; Thorsten Potzsch, Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Germania; Carlo Comporti, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), Italia; Christopher P. Buttigieg Autorità per i servizi finanziari (MFSA), Malta; Natasha Cazenave, direttore esecutivo dell'ESMA (membro senza diritto di voto); Vojtech Belling, vicepresidente dell'ESMA (osservatore); rappresentante della Commissione Europea (membro senza diritto di voto).(Foto: ESMA)