Bankitalia, Panetta: euro e dollaro diventate riserve di valore come oro

(Teleborsa) - Nel sistema monetario internazionale, le diverse valute e le infrastrutture di pagamento e di mercato hanno acquisito, soprattutto dopo l’imposizione di sanzioni finanziarie alla Russia, una valenza strategica che va oltre la sfera economica.E' quanto messo in evidenza da Fabio Panetta, Governatore della Banca d'Italia nelle sue Considerazioni finali, rilevando che il dollaro e l’euro si confermano le principali monete di riserva. Il renminbi cinese sta però acquisendo importanza, come testimoniato dal suo crescente utilizzo nei pagamenti transfrontalieri e nella fatturazione degli scambi commerciali.Alcune banche centrali stanno inoltre modificando la composizione delle riserve in favore dell’oro e a scapito delle maggiori valute, anche come reazione alle sanzioni. Le future mosse dei principali paesi in questo ambito andranno valutate considerandone le possibili conseguenze sul sistema monetario globale.