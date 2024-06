Alkemy chiude a 11,6 euro, sotto i 12 euro dell'OPA

Alkemy

(Teleborsa) -, società specializzata nell'evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso la seduta odierna con unper azione.Stamattina Retex, società controllata da Fsi Sgr, ha comunicato di aver sottoscritto un accordo con Duccio Vitali, azionista di Alkemy, per il lancio di un'per azione. L'offerta è finalizzata al delisting e il controvalore complessivo massimo dell'operazione è pari a 68,2 milioni di euro.si è impegnato a portare in adesione il suo 11% del capitale (17,87% dei diritti di voto).Secondo il sito della società, altrisono Riccardo Lorenzini con il 6,25% del capitale (10,24% dei diritti di voto), StarTIP con il 7,48% del capitale (6,22% dei diritti di voto), CIP Merchant Capital con il 6,69% del capitale (5,57% dei diritti di voto), Alberto Bitetto per tramite di Twinfin con il 5,02% del capitale (4,18% dei diritti di voto).Secondo quanto scritto da Milano Finanza,(azionista tramite StarTIP) ritiene ile non consegnerà le azioni a questi valori. Nemmeno Alberto Chiandetti, gestore di Fidelity (che ha il 3,8% delle quote) ritiene i 12 euro per azione un prezzo adeguato.