Aedes, CdA approva risultati 2024: perdita di 1,482 milioni euro

Aedes

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione di, riunitosi in data odierna, sotto la Presidenza di Federico Strada, ha approvato il Progetto di Bilancio d’Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024.L'esercizio 2024 chiude con ricavi complessivi pari a 241 migliaia di euro, rispetto ai 70 mila euro al 31 dicembre 2023. L’EBITDA risulta negativo per 1,295 milioni, rispetto al dato negativo per 1,448 milioni al 31 dicembre 2023. L’EBIT è negativo per 1,54 milioni, rispetto a -1,679 milioni del 2023.La perdita dell’esercizio 2024 si attesta a 1,482 milioni a fronte di una perdita di 1,580 milioni al 31 dicembre 2023.