ANIMA holding, rilevate azioni proprie per oltre 2,8 milioni di euro

ANIMA Holding

principale asset manager indipendente in Italia

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha reso noto di aver, dal 27 al 31 maggio 2024, complessivamenteal prezzo medio di 4,8306 euro, per unpari aA seguito degli acquisti appena comunicati e considerate le azioni in portafoglio, ANIMA Holding detiene 2.030.346 azioni proprie pari a circa lo 0,636% del capitale sociale.In Borsa, intanto, si contrae la performance delcon i prezzi allineati a 4,886 euro, per una discesa dello 0,33%.