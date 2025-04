De' Longhi acquista azioni proprie per oltre 9,4 milioni di euro

De' Longhi

Produttore di elettrodomestici

(Teleborsa) - Con riferimento ai riacquisti di azioni proprie avviati in data 16 gennaio 2025,ha comunicato di avertra il 7 e l'11 aprile 2025, complessivamente, al prezzo medio ponderato di 25,7385 euro, per unpari aA seguito delle operazioni complessivamente compiute nell’ambito dello Share Buy-Back, all'11 aprile De' Longhi detiene 1.669.922 azioni proprie, corrispondenti all'1,1038% del numero complessivo di azioni ordinarie.A Milano, oggi, composto rialzo per il, che archivia la sessione con un guadagno dell'1,22%.