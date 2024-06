Banche, Scope: M&A transfrontaliero è difficile, spazio per operazioni interne

BBVA

(Teleborsa) - Dopo diversi trimestri poco brillanti, i primi cinque mesi del 2024 hanno visto un, riaccendendo la speculazione secondo cui una nuova ondata di consolidamento potrebbe essere imminente per le banche europee. Nonostante questa rinnovata attività, le, ma esiste un significativo potenziale di consolidamento nazionale in Italia, Spagna, Germania e Regno Unito. Lo affermain un report sul tema."Gli aspetti economici delle fusioni e acquisizioni bancarie internazionali continuano a essere impegnativi. Le sinergie di costo sono molto più limitate data la mancanza di reti di distribuzione sovrapposte, e il potenziale di barriere normative limita il finanziamento delle sinergie di costo", ha affermatopresso Scope - Inoltre, l'Unione bancaria europea rimane incompleta, il che limita la fungibilità del capitale e della liquidità a livello transfrontaliero".Troiano ritiene, tuttavia, che ci sia ancora: "Le operazioni nazionali hanno un maggiore potenziale di creazione di valore grazie alle sinergie di costo sia nella distribuzione fisica che nella sovrapposizione di funzioni centralizzate. Sinergie di ricavi sono realizzabili anche in quanto gli accordi nazionali comportano un miglioramento del potere di mercato e di determinazione dei prezzi oltre alle opportunità di cross-selling, mentre le sinergie di finanziamento non sono ostacolate da barriere giurisdizionali".Secondo Scope, il mercatoè già in uno stato avanzato di consolidamento, con sei grandi gruppi bancari che dominano il mercato retail. Qualsiasi accordo tra loro è improbabile dati i complessi accordi di governance, quindi le banche francesi hanno cercato opportunità di crescita al di fuori della Francia e sono tra le più diversificate nell'Europa continentale. La loro recente attività indica accordi ben ponderati nei mercati in cui sono già presenti, come l'Italia, piuttosto che ingressi aggressivi in ??nuovi mercati.Il settore bancario delè moderatamente concentrato ma non al punto da escludere un ulteriore consolidamento. "Gli accordi nazionali aggiuntivi sono ancora possibili per le prime cinque banche se presentano forti motivazioni industriali e finanziarie", ha affermato Troiano, evidenziando anche lo spazio occupato da challenger bank e fintech.In, l'offerta diper iltestimonia l'attrattiva del mercato spagnolo, che con la sua struttura consolidata, la base di clienti in gran parte al dettaglio e la forte performance economica del paese, offre potenziale per rendimenti elevati e sostenibili. Al di là di BBVA-Sabadell, lo spazio per ulteriori accordi di trasformazione è limitato, poiché il settore è in bilico, con le mega banche da un lato (, BBVA,) e le istituzioni regionali dall'altro."Ma non escludiamo un ulteriore consolidamento tra le, poiché faticano a eguagliare le offerte di servizi digitali dei concorrenti più grandi - ha affermato Troiano - Allo stesso tempo, l'importanza delle casse di risparmio regionali rimane una caratteristica duratura del settore. Con il recente aumento dei margini e della redditività, non vi è alcuna pressione immediata al consolidamento".Il settoreè analogamente messo a dura prova, conche dominano il mercato. "Tuttavia qui vediamo un maggiore spazio di consolidamento, soprattutto tra i, e questo potrebbe portare alla nascita di un terzo grande gruppo", ha detto Troiano. "Il settore bancario italiano rimane uno dei più frammentati in Europa", ha sottolineato.Il sistema bancarioa tre pilastri offre un potenziale di M&A molto specifico per i rispettivi settori. Nel settore privato, la speculazione su fusioni e acquisizioni si concentra suo su una possibile transazione che coinvolga entrambe. Una transazione è stata respinta nel 2019, poiché i rischi di esecuzione per tutte le grandi fusioni bancarie rimangono significativi. Tuttavia, Scope ritiene che una transazione sul mercato sia ancora l'opzione più sicura rispetto a una transazione transfrontaliera più rischiosa.