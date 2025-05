Sapa ottiene finanziamento da pool banche per la crescita sostenibile

Banco BPM

(Teleborsa) -società attiva nella produzione di componenti in plastica per il settore della mobilità, ha ottenuto uncomposto da, in qualità di Global Coordinator, Arranger, Banca Finanziatrice e Banca Agente e da BNL, Cassa Depositi e Prestiti,Italia,, Mediocredito Centrale e, in qualità di Arranger e Banche Finanziatrici. L’operazione è supportata dallaLe risorse contribuiranno adel Gruppo orientato allae all’, promuovendo i nuovi investimenti nei siti produttivi della società attivi in Europa, con particolare attenzione alle soluzioni tecnologiche low-carbon, all’efficienza energetica degli impianti e all’uso di materiali riciclati e riciclabili, oltre a sostenere il piano di crescita del nuovo gruppo acquisito Megatech.L’accordo, che ha recentemente rafforzato il proprio impegno in ambito ambientale, promuovendo: lo sviluppo di componenti alleggeriti per veicoli a basse emissioni; il riciclo delle materie prime nei processi produttivi; l’introduzione del metodo brevettato One-Shot, che consente di ridurre scarti, tempi e consumi energetici. In ambito sociale, Sapa promuove da anni iniziative di welfare aziendale e inclusione, con un’attenzione particolare alla formazione, alla sicurezza e alla valorizzazione dei talenti nelle comunità locali dove opera.