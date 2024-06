ContourGlobal annuncia aggiornamento flotta solare e incremento finanziamento

(Teleborsa) -ha annunciato che unin Italia sta procedendo a pieno ritmo, conQuesta iniziativa fa parte dell'impegno strategico di ContourGlobal per le energie rinnovabili, l'e la transizione del suo portafoglio globale verso la generazione di energia a basse emissioni di carbonio.Il progetto si concentra sulladi 35 dei 71 impianti solari fotovoltaici dell'azienda nel paese, mirando a undella capacita` installata complessiva degli impianti modernizzati. Questo miglioramento sara` raggiunto senza ulteriore utilizzo di terreno, beneficiando della maggiore densita` di potenza dei nuovi moduli installati nelle stesse aree e della hosting capacity della rete italiana., ha commentato: "Siamo molto soddisfatti dei progressi dei nostri progetti di, che dimostrano i rilevanti progressi tecnologici cosi` come i miglioramenti in termini di sostenibilita` che rendono la prossima fase dello sviluppo delle energie rinnovabili molto piu` favorevole per l'ambiente grazie ai principi dell'economia circolare". Inoltre, "questo progetto e` un passo importante nella nostra strategia per acon nuovi progetti e aggiornamenti di siti esistenti, nel nostro percorso per ridurre significativamente le emissioni di carbonio della nostra flotta globale".Piu` di un semplice aggiornamento tecnico per migliorare l'efficienza, il progetto presenta numerosi miglioramenti rilevanti sulle dimensioni della. I moduli scartati, ad esempio, sono sottoposti a un trattamento di fine vita che permette di recuperare il 97% dei materiali, tra cui rame, argento, alluminio, vetro e silicio cristallino. Le vecchie strutture in acciaio montate a terra, sostituite da nuovi tracker a singolo asse, cosi` come i vecchi inverter aggiornati, sono anch'essi soggetti a processi simili, evidenziando l'importanza degli approcci circolari.Una volta completati, questi importanti aggiornamentia 113 MW, migliorando significativamente il loro contributo al panorama delle energie rinnovabili del paese. Considerando la nuova capacita` installata dei 71 impianti fotovoltaici alla fine del progetto, ContourGlobal fornira` abbastanza energia solare per alimentare piu` di 70 mila case italiane per un intero anno.Per supportare questa ambiziosa espansione,, recentemente premiato come "Refinance Deal of the Year" dall'Infrastructure Journal. L'accordo originale con clausola di incremento ha permesso di lanciare un nuovo concorso competitivo tra finanziatori esistenti e nuovi, mirato all'ottimizzazione dei termini commerciali e di strutturazione e permettendo di aumentare gli impegni totali a 264 milioni di euro. La nuova transazione e` stata sovrascritta, confermandoe soluzioni finanziarie creative per accelerare lo sviluppo delle energie rinnovabili.