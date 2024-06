Dexelance acquistate azioni proprie per oltre 43 mila euro

Dexelance

(Teleborsa) -, gruppo industriale diversificato tra i leader italiani nel design, luce e arredamento, ha comunicato di avertra il 27 e il 31 maggio 2024, complessivamente(pari allo 0,016% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 10,0962 euro per uncomplessivo diTali operazioni sono state realizzate nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 14 maggio 2024.A seguito delle operazioni finora effettuate, al 31 maggio 2024 Dexelance deteneva 95.208 azioni proprie, pari allo 0,353% del capitale sociale.Intanto, in Borsa, migliora l'andamento di, che si attesta a 10,44 euro, con un aumento dell'1,36%.