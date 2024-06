Eventi e scadenze: settimana del 3 giugno 2024

Lunedì 03/06/2024

3D Systems

Neosperience

Pioneer Power Solutions

Ulisse Biomed

Visibilia Editore

Martedì 04/06/2024

Hewlett Packard Enterprise

Netweek

Nintendo Co., Ltd

Ulisse Biomed

Mercoledì 05/06/2024

Ala

Campbell Soup

Conafi

Digital Value

Dollar Tree

Gamestop

Giglio Group

Giovedì 06/06/2024

Cementir

Digital Value

Venerdì 07/06/2024

Iervolino & Lady Bacardi Entertainment

IVS Group

Neosperience

(Teleborsa) -- Ita-coin; €-coin- Bilancio finanza pubblica della Francia- Parigi - Sesta edizione del Forum economico franco-italiano. A conclusione dei lavori, i presidenti di Medef e Confindustria, Patrick Martin ed Emanuele Orsini, terranno una conferenza stampa congiunta (fino a martedì 04/06/2024)- Immatricolazioni di maggio a cura del Ministero dei Trasporti11:00 -- Farnesina - Presentazione del "Punto Italia" una postazione consolare itinerante per fornire assistenza ai tifosi italiani che seguiranno la Nazionale di calcio in Germania. Iniziativa congiunta di Polizia di Stato e Farnesina. Intervengono, tra gli altri, i ministri Tajani, Piantedosi e Abodi- Regolamento medio-lungo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Roma - 5ª edizione dell'evento di Sustainable Fashion Innovation Society, dedicato alla transizione sostenibile dell'industria Made in Italy attraverso l'innovazione digitale. Saranno presenti 100 relatori da 17 nazioni diverse, tra cui numerosi Ministri, opinion leaders internazionali, esperti del settore, dirigenti di multinazionali e innovatori con le loro Startup (fino a mercoledì 05/06/2024)- Madrid - La conferenza di Goldman Sachs, è un'occasione per il Management Esecutivo delle istituzioni finanziarie europee di interagire con investitori istituzionali, arricchita da sessioni e dibattiti sui trend di investimento nel settore finanziario (fino a giovedì 06/06/2024)- Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti visita Brembo S.p.A e Kilometro Rosso alle h 10.00 e visita il Point polo innovazione tecnologica alle h 14.00 a Bergamo. Incontra poi gli Imprenditori a Dalmine alle h 15.00 e visita l'azienda Framar a Petrengo alle h 17.30- Parigi - L'Agenzia internazionale dell'Energia (AIE) pubblica il rapporto "Cop28 Tripling Renewable Capacity Pledge: Tracking countries' ambitions and identifying policies to bridge the gap", dopo che quasi 200 paesi hanno fatto importanti promesse collettive sull'energia durante il vertice sul clima COP28 a Dubai, con l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C09:30 -- CNEL, Roma - Presentazione del primo rapporto di Italmercati e ISMEA sui "Mercati all’Ingrosso nella Filiera Agroalimentare". Intervengono, tra gli altri, il Ministro Lollobrigida, la DG di ISMEA, i Presidenti di CNEL, Italmercati, Confagricoltura e Coldiretti10:00 -- Four Seasons Hotel, Milano - Nel corso dell'incontro sarà illustrato il piano industriale New Princes Group 2024- 2030. Interverranno, tra gli altri, il Presidente Esecutivo di Newlat Food e l'AD e Chief Commercial Officer10:00 -- Bilancio demografico mensile - Gennaio-marzo 202411:00 -- Hotel Nazionale, Roma - Conferenza stampa di presentazione della 170ª Indagine Congiunturale Industria Metalmeccanica. Interventi, tra gli altri, di Diego Andreis (Vice Presidente Federmeccanica) e Stefano Franchi (Direttore Generale Federmeccanica)14:00 -- Borsa Italiana (Palazzo Mezzanotte), Milano - 18a edizione del Forum Italo-tedesco, organizzato dalla Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien). Evento di riferimento nell'ambito delle relazioni economiche bilaterali al quale intervengono, tra gli altri, la Presidente di AHK Italien e il Viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentini (videomessaggio)20:30 -- Bergamo - Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sarà alle Premiazioni Accademia dello Sport e della Solidarietà- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Il Salone internazionale aerospaziale di Berlino (ILA - Berlin Air Show) è la fiera più importante per l'industria aerospaziale in Germania e una delle più importanti al mondo. Si svolge ogni due anni presso l'aeroporto di Berlino Schönefeld (fino a domenica 09/06/2024)- Milano Hub - Apertura Call for Proposals - 2024- Conti finanziari- Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, Roma - Evento organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con Associazione Futuro delle Idee. Incontri tematizzati per immaginare il domani dal punto di vista scientifico, artistico, ambientale, amministrativo e culturale con ospiti internazionali e italiani di primissimo piano (fino a venerdì 07/06/2024)- La Banca del Canada annuncia la sua decisione riguardo al tasso di riferimento overnight, insieme a una breve spiegazione dei fattori che hanno influenzato tale decisione09:00 -- Palazzo Parigi Hotel, Milano - Edizione 2024 dell’evento organizzato da KT&Partners, in collaborazione con VirgilioIR, riservata agli investitori istituzionali e professionali per condividere strategie e opportunità di investimenti11:00 -- Berna, Hotel Bellevue - Conferenza organizzata dalla Ambasciata di Italia, ICE Berna e in collaborazione con Federalimentare11:00 -- Salone d’Onore del CONI, Roma - Conferenza stampa di presentazione della 28ª edizione del Premio. Durante la conferenza, ci sarà la consegna dei trofei ai vincitori del Premio Fair Play Menarini categoria “Giovani”, istituito nel 2023 per valorizzare i più bei gesti di etica e solidarietà compiuti dalle nuove generazioni di sportivi11:00 -- MIMIT, Roma - Il ‘quartiere Italia’ e le manifestazioni a sostegno della crescita delle aziende del Made in Italy sui mercati internazionali sono al centro della IX Giornata mondiale delle fiere promossa nel nostro Paese da AEFI, Associazione esposizioni e fiere italiane. Tra gli interventi, il ministro Urso e i presidenti di AEFI e ICE Agenzia12:45 -- MEF, salone del Ministro - Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti incontra Fernando Haddad (Mof Brasile)13:00 -- Confindustria Verona - Evento di il Giornale. Una mattinata di incontri e talk sul tema del Made in Italy, su cosa significa oggi italianità anche attraverso le storie di imprenditori19:00 -- Roma, Caserma Salvo D'Acquisto - Celebrazione del 210° anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri, alla presenza del Presidente Mattarella- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Bilancio09:30 -- Museo della Civiltà, Roma - Insurance Day, l’evento First Cisl dedicato al mondo delle assicurazioni, con un confronto con i rappresentanti delle principali compagnie di assicurazione e società controllate. Intervengono, tra gli altri, la Presidente ANIA, il Ministro Urso, gli AD e DG di Intesa Sanpaolo Vita, UnipolSai Assicurazioni e Allianz, e gli AD di UniSalute e Banca Generali10:00 -- Istat, Roma - Evento dell'Istat dedicato alla misurazione della corruzione in Italia. Saluti istituzionali di Francesco Chelli (Presidente Istat), Giuseppe Busia (Presidente Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC) e Paola Severino (Presidente Scuola Nazionale Amministrazione, SNA)10:30 -- Sala della Protomoteca, Piazza del Campidoglio, Roma - Evento di Agronetwork, Confagricoltura e HEINEKEN Italia. Interverranno, tra gli altri, l'AD del Gruppo Acea e il presidente di Confagricoltura. Partecipa il Ministro Pichetto Fratin11:00 -- Roma, Via Goito, 4 - Evento organizzato da CDP Real Asset Sgr, INPS, Investire Sgr, Fondazione Policlinico Gemelli e Gemelli a Casa per presentare un modello pilota che integra abitazioni sostenibili per anziani con servizi socioassistenziali sia a domicilio che da remoto11:00 -- Parigi - L'edizione 2024 del World Energy Investment 2024 dell'Agenzia internazionale dell'energia (AIE), presenterà gli ultimi dati sui flussi di capitale verso diversi tipi di progetti energetici, inclusa una prima serie di stime complete per l'anno 202411:00 -- Conferenza stampa di presentazione dell'outlook della società per il secondo semestre del 202411:00 -- Le prospettive per l’economia italiana - Anni 2024/202514:15 -- Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi14:45 -- Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde15:45 -- Albuzzano (Pavia) - Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti visita Fedegari Group19:00 -- Rouen - Cerimonia commemorativa dell'80° anniversario dello sbarco in Normandia alla presenza del Presidente Mattarella- Borsa di Seoul chiusa per festività- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia10:00 -- Evento digitale - In piena transizione verso i motori elettrici, il Summit mette a confronto i maggiori player del settore automotive per delineare gli scenari attuali e del futuro prossimo nel mercato italiano e internazionale. Tra gli interventi, il Ministro Urso, il DG di UNRAE, il Vice Presidente ANFIA, i Presidenti di Federmeccanica, ANIASA e Federauto e il CEO di Pirelli20:30 -- Verona, Arena di Verona - Intervento del Presidente Mattarella all'evento celebrativo dal titolo "La grande Opera italiana patrimonio dell'umanità". Partecipa anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana- Comunicazione BOT- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio