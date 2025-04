Netweek, il CdA rimanda l'approvazione del bilancio 2024

Netweek

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, gruppo editoriale quotato su Euronext Milan, ha deliberato ild'Esercizio e Consolidato relativo all'anno 2024. Ciò si rende necessario per poter recepire pienamente gli effetti derivanti dall'esito dell'adesione alla composizione negoziata della crisi di impresa, riguardo le controllate DMedia Group Spa, Media In Srl e Publi In Srl.Il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024 è ora previsto per il